Красноярск, , 07:02 — REGNUM За последнюю неделю заболеваемость COVID-19 в Красноярском крае выросла в 1,8 раза. Об этом в своём телеграм-канале 15 августа сообщил главный государственный санитарный врач по региону Дмитрий Горяев.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, за прошедшие сутки в крае выявлен 461 новый случай инфицирования. Что касается штаммов, сейчас в регионе продолжают доминировать варианты «Омикрона» ВА.4/ВА.5. Их доля за последнюю неделю составляет более 90%.

Горяев рекомендует жителям края соблюдать масочный режим при посещении общественных мест, в местах скопления людей, на транспорте. Также Роспотребнадзор призывает пройти вакцинацию от коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае за весь период пандемии (по состоянию на 14 августа) выявлено 371 911 носителей коронавируса, выздоровели 357 658 человек, скончались 10 925 ковид-пациентов.

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