Аликанте, Испания, 15 августа 2022, 07:00 — REGNUM Лесной пожар, вспыхнувший 13 августа около 21:40 в испанском Валь-де-Эбо (провинция Аликанте), уже сжег около 2200 гектаров, и ответственные за план действий в чрезвычайных ситуациях ждут анализа следующего прогноза погоды, чтобы принять решение касательно возможности эвакуации районов населённых пунктов некоторых небольших деревень вокруг Пего. Об этом пишет агентство EFE.

Лесной пожар
Лесной пожар

Отмечается, что в районе, где бушует лесной пожар, работают в общей сложности 16 воздушных средств.

В течение дня ожидается прибытие других летательных средств для борьбы со стихией.