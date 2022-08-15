Аликанте, Испания, 15 августа, 2022, 07:00 — ИА Регнум. Лесной пожар, вспыхнувший 13 августа около 21:40 в испанском Валь-де-Эбо (провинция Аликанте), уже сжег около 2200 гектаров, и ответственные за план действий в чрезвычайных ситуациях ждут анализа следующего прогноза погоды, чтобы принять решение касательно возможности эвакуации районов населённых пунктов некоторых небольших деревень вокруг Пего. Об этом пишет агентство EFE.

Лесной пожар

Отмечается, что в районе, где бушует лесной пожар, работают в общей сложности 16 воздушных средств.

В течение дня ожидается прибытие других летательных средств для борьбы со стихией.