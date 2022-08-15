Урумчи, Китай, , 06:57 — REGNUM Военнослужащие из пяти стран принимают участие в двух Международных Армейских играх 2022 года в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая, сообщает 15 августа газета China Daily.

АрМИ Mil.ru

Министерство обороны КНР сообщило, что девять команд из Китая, России, Белоруссии, Ирана и Венесуэлы примут участие в «Суворовском натиске», соревновании среди экипажей машин пехоты, и «Безопасном маршруте», конкурсе по разминированию среди военно-инженерных войск. Соревнования начались 13 августа в синьцзянском уезде Корла. Соревнования продлятся две недели, а церемония закрытия запланирована на 26 августа.

Международные Армейские игры, инициированные Министерством обороны России в 2013 году, послужили международной платформой для обмена опытом и укрепления сотрудничества между военными, заявило российское министерство в преддверии мероприятий. Международные Армейские игры 2022 года пройдут с 13 по 27 августа в 12 странах. В общей сложности в 36 соревнованиях примут участие почти 280 команд из 37 стран, говорится в сообщении российского министерства.

Народно-освободительная армия принимает активное участие в играх уже девять лет подряд, начиная с 2014 года. НОАК также принимала некоторые конкурсы － в 2017, 2018, 2019 и 2021 годах. Организаторы из НОАК заявили, что по сравнению с предыдущими соревнованиями в Корле, в этом году мероприятия будут ближе к реальным боям и будут более сложными. В рамках конкурса также будут проведены культурные мероприятия и выставка оборудования.

Старший полковник и организатор мероприятий в Корле от НОАК Ван Хайдун, сообщил Центральному телевидению Китая, что участники из вооруженных сил пяти стран провели всестороннюю подготовку с момента прибытия, в то время как организаторы разработали конкретные планы материально-технического обеспечения.

Кроме того, НОАК проведет и примет участие в конкурсе «Кубок моря», соревновании среди надводных кораблей ВМС, в Циндао, портовом городе в провинции Шаньдун на востоке Китая, с 15 по 21 августа. Военно-морские силы Китая и России примут участие в конкурсе, который включает в себя стрельбу из орудий, маневры противовоздушной обороны, поисково-спасательные операции, а также антитеррористические и антипиратские учения.