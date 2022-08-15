Чебоксары, , 06:56 — REGNUM В Чувашии возбуждено уголовное дело по факту смерти 92-летнего Великой Отечественной войны. По данным правоохранителей, она была избита до смерти, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Чувашии. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад о ходе расследования.

Преступление Иван Шилов © ИА REGNUM

По версии ведомства, преступление было совершено 10 августа 2022 года в одной из квартир в Красночетайском районе. В совершении преступления подозревают 70-летнего жителя муниципалитета, который жил вместе с 92-летней родственницей, — ветераном Великой Отечественной войны и тружеником тыла.

Предварительно правоохранители установили, что подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений нанёс ветерану множество ударов руками и ногами по голове, туловищу и другим частям тела. Полученные травмы оказались смертельными: пострадавшая умерла на месте происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшей»).

Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование продолжается, назначен ряд экспертиз.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СКР по Чувашии Александру Полтинину представить доклад о ходе расследования уголовного дела и обстоятельствах происшествия. Ход следствия взят на контроль центральным аппаратом ведомства.

Отметим, что нередко жертвами преступлений становятся близкие родственники. Одно из подобных дел в Чувашии расследовалась в Моргаушском районе в 2021 году. Как сообщало ИА REGNUM , следствие установило, что 54-летний сельчанин вечером 21 октября 2021 года в пьяном виде он устроил ссору и до смерти избил 85-летнюю мать, которая отказалась дать ему деньги на покупку алкоголя.

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Ещё одно дело расследовалось в Красночетайском районе. Фигурантом стал 25-летний житель, который получил шесть лет колонии строгого режима за смерть 52-летнего отца: по данным следствия, вечером 22 августа 2021 года во время застолья мужчины поссорились, и сын ударил отца ножом в грудь.