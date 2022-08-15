Кемерово, 15 августа, 2022, 06:51 — ИА Регнум. В российском национальном характере заложено чувство взаимопомощи. Такое мнение высказала председатель окружного комитета территориального общественного самоуправления «Волгоградский» Кемерова Ирина Овчинникова.

ИА REGNUM Спецоперация в Донбассе

«Русским свойственно помогать людям, попавшим в беду, восстанавливать разрушенные города, мирную жизнь. Наши люди собирают гуманитарную помощь, добровольцами едут работать в пострадавшие города, — отметила она. — Мы поддерживаем спецоперацию и решение президента. Мы — за наших. Своих мы не бросаем».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что 15 августа в Кемеровской области в 5:00 (время местное) стартовал медиамарафон в поддержку Горловки.

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В то же время по Донецку и ряду населённых пунктов в ДНР со стороны ВСУ прилетело ещё 15 снарядов калибра 120 и 152 мм. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

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