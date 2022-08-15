Москва, , 06:50 — REGNUM Работа по объединению Пенсионного фонда РФ и Фонда социального страхования находится на финальной стадии. Об этом в интервью «Российской газете» заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков.

Антон Котяков Duma.gov.ru

«Подготовка к объединению фондов находится на финальной стадии. Утверждена «дорожная карта» по объединению фондов. Документы на регистрацию нового юрлица уже в работе, в ближайшее время его оформим. С Федеральным казначейством отработаны все технологические процедуры проведения выплат. Ведем активную подготовку бюджета фонда на будущий год», — сказал Котяков.

По его словам, уже ведутся организационные процедуры в виде технических вопросов и создания модернизированных единых служб по работе с клиентами.

Котяков также отметил, что в случае необходимости ведомство дообучает сотрудников, и создание единого фонда нацелено на обеспечение «одного окна» для населения и бизнеса по вопросам мер федеральной поддержки.