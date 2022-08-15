Челябинск, , 06:49 — REGNUM В Челябинске автомобиль Ford Mondeo насмерть сбил 76-летнюю женщину. Об этом пишут СМИ.

ДТП Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Трагедия произошла 14 августа. Пенсионерка переходила проезжую часть по пешеходному переходу. Водителя задержали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

За последнюю неделю это не первый такой трагический случай с пожилым человеком на дороге. 8 августа грузовик сбил 92-летнего пешехода, который также шёл по пешеходному переходу. В больнице мужчина скончался.

Добавим, в июле на дорогах Челябинской области произошло 332 ДТП. По сравнению с тем же месяцем 2021 года рост составил 4,7%. При этом количество погибших и пострадавших снизилось.