Чикаго, США, 15 августа, 2022, 06:46 — ИА Регнум. Смертельное ДТП с тремя погибшими намеренно устроил водитель легкового автомобиля, совершив наезд на дерущихся мужчин в Чикаго. Об этом 15 августа сообщила пресс-служба полиции американского штата Иллинойс.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Уточняется, что ДТП произошло в ночь на 15 августа в районе Джексон-Парк-Хайлендс в городе Чикаго. Между несколькими мужчинами произошёл конфликт, перешедший в драку, при этом дерущиеся находились посреди автодороги, за ними со стороны наблюдали сотрудники полиции.

По предварительной информации, к сцепившимся в драке мужчинам подъехал легковой автомобиль, не доезжая до мужчин, водитель резко набрал скорость и совершил наезд на людей. От удара несколько мужчин отлетели на довольно большое расстояние от места драки.

Три человека скончались на месте от полученных травм, ещё один получил травмы, их тяжесть не указывается. Водитель легкового автомобиля с места ДТП скрылся.

На месте смертельной аварии работают сотрудники правоохранительных органов. О задержании виновника ДТП не сообщалось.

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