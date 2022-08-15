Херсон, 15 августа, 2022, 06:44 — ИА Регнум. Заявления Киева о наступлениях на Херсон являются лишь пустыми словами. Такого мнения придерживается заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, пишет 15 августа ТАСС.

Иван Шилов, ИА REGNUM Херсон

«Все эти заявления [делаются], чтобы напугать людей, они прямо говорят и не скрывают этого. Наступления у них только на словах. Они уже лет восемь «наступают» на Крым, на Донбасс. И на самом деле эти «наступления» — это не что иное, как отчет перед западными партнерами, которые дают им деньги. А куда они наступают, когда мы их по всем фронтам двигаем? Ни одного контрнаступления толкового нет, ничего не происходит», — приводит слова Стремоусова издание.

Ранее Кирилл Стремоусов отмечал, что Киев «бьется в агонии», пытаясь сорвать референдум в Херсонской области с помощью обстрелов и «терроризирования» местного населения.

Как уже сообщало ИА REGNUM, российские военные установили полный контроль над Херсонской областью 15 марта. Затем здесь была создана временная гражданская администрация.

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