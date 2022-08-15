Москва, 15 августа, 2022, 06:44 — ИА Регнум. Решения о выплатах по социальному контракту, принятые в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина, уже приняты. Об этом в интервью «Российской газете» заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков.

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«Эти решения уже приняты. С 1 июля 2022 года по поручению президента увеличен максимальный размер выплат по социальному контракту на 100 тысяч рублей. Эта норма уже действует», — сказал Котяков.

По его словам, на развитие своего дела гражданин имеет право получить до 350 тысяч рублей, а на ведение личного подсобного хозяйства — до 200 тысяч рублей.