Москва, 15 августа, 2022, 06:42 — ИА Регнум. Ежедневно специалисты Минтруда получают на «горячую линию» по 500-600 звонков от российских работников — как с жалобами, так и с просьбами о консультации. Об этом в интервью «Российской газете» заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков.

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«На базе Роструда с марта работает круглосуточная «горячая линия», в день получаем 500-600 звонков. Не всегда это жалобы, иногда просто консультации. Для сравнения — в апреле–мае 2020 года доходило до шести тысяч в день», — сказал Котяков.

По его словам, специалисты за первые шесть месяцев 2022 года приняли 187 тысяч обращений, что на 10,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и на 8,6% меньше, чем в 2019 году, когда было зарегистрировано почти 204 тысячи обращений: «Роструд и местные инспекции тоже переведены в проактивный режим. Отрабатывают не только те обращения, которые поступают к нам, плюс еще дополнительно анализируют СМИ, работают с прокуратурой».