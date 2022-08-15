Кемерово, , 06:41 — REGNUM В Кемеровской области в 5:00 (время местное) 15 августа стартовал медиамарафон в поддержку Горловки. Об этом сообщил глава Тяжинского муниципального округа Виктор Серебров.

Стела при въезде в Горловку Dan-news.info

Старт был дан в программе «Утро России. Кузбасс» на канале «Россия-1». А с 18:00 до 20:00 в эфире главных телеканалов региона будет работать открытая студия. Она будет находиться на площадке около Дворца культуры шахтёров в Кемерове и каждый желающий сможет передать пожелания жителям Горловки. Кроме того, медиамарафон будет транслироваться на сайтах и в соцсетях правительства Кузбасса.

Итоги подведут в 21:30 в прямом эфире на телеканале «Россия 24».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Кузбасс проведёт 17-часовой медиамарафон по сбору средств для Горловки. Сбор средств будет проходить под слоганом «Своих не бросаем!».

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