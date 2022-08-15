Абакан, , 06:39 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии подтверждено 111 случаев COVID-19, выздоровели 24 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 августа в правительстве республики.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

50 новых носителей коронавируса выявлено в Абакане, 18 — в Саяногорске, 11 — в Черногорске, по девять – в Алтайском и Усть-Абаканском районах, пять – в Бейском районе, три – в Сорске, по два – в Абазе и Боградском районе, один – в Аскизском районе. Также в Хакасии заболел один житель Красноярска.

С начала 2022 года в Хакасии подтверждено 35 587 случаев COVID-19. Амбулаторно лечатся 467 (+23) ковид-пациентов, в стационаре — 101 (+9). К аппаратам ИВЛ подключены два человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии за весь период пандемии (по состоянию на 14 августа) выявлено 89 286 носителей коронавируса, выздоровели 86 319 человек, скончались 2415 ковид-пациентов.

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