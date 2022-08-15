Пекин, 15 августа, 2022, 06:38 — ИА Регнум. Государственный штаб Китая по борьбе с наводнениями и ликвидации последствий засухи и Министерство по чрезвычайным ситуациям призвали предпринять усилия по предотвращению жертв в результате сильных дождей, сообщает 14 августа агентство Синьхуа.

28.mchs.gov.ru Наводнение

Внезапные наводнения, вызванные ливнями в различных частях страны, недавно привели к человеческим жертвам. Между тем, высокая температура продолжает опалять бассейн реки Янцзы, заявили власти 14 августа, добавив, что ситуация с борьбой с наводнениями и ликвидацией последствий засухи по всей стране остается сложной и мрачной.

Власти заявили, что необходимо приложить усилия для своевременной эвакуации людей, пострадавших от стихийных бедствий, а также для усиления мониторинга и прогнозирования стихийных бедствий и рисков.

Местным властям было настоятельно рекомендовано уделять особое внимание безопасности рабочих и туристов в горных и холмистых районах, а также решительно закрывать строительные площадки и живописные места и эвакуировать людей, чтобы предотвратить жертвы, вызванные внезапными наводнениями. Власти также заявили, что необходимо ускорить меры по ликвидации последствий засухи и передаче аварийных источников водоснабжения.