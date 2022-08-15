Синин, Китай, 15 августа, 2022, 06:36 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в уезде Юйшу-Тибетского автономного округа провинции Цинхай на северо-западе Китая в воскресенье в 4:20 по пекинскому времени 14 августа, сообщает Китайский сейсмологический центр (CENC), передает агентство Синьхуа.

Zeml.info Землетрясение

По данным CENC, очаг землетрясения находился по координатам 33,14 градуса северной широты и 92,85 градуса восточной долготы, на глубине 10 км. В радиусе 20 км от эпицентра землетрясения нет ни одного населенного пункта, а поселок Юмког расположен в пределах 50 км от эпицентра.

По данным департамента по связям с общественностью округа, до сих пор не поступало никаких сообщений о жертвах или материальном ущербе в регионе.