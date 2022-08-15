Пекин, , 06:33 — REGNUM Метеорологическая обсерватория Китая продлила красное предупржедение о высоких температурах, что является самым серьезным предупреждением в ее четырехуровневой системе предупреждения о погоде, поскольку изнуряющая жара обрушилась на многие регионы страны, сообщает 15 августа агентство Синьхуа.

Жара Никита Устинов © ИА REGNUM

Днем 15 августа в некоторых районах Синьцзяна, Шэньси, Шаньси, Хэбэя, Пекина, Шаньдуна, Хэнани, Аньхоя, Цзянсу, Шанхая, Хубэя, Хунани, Цзянси, Чжэцзяна, Фуцзяни, Сычуани, Чунцина, Гуйчжоу, Гуанси и Гуандуна ожидается высокая температура от 35 до 39 градусов по Цельсию, по данным Национального метеорологического центра.

По данным метеорологического центра, температура в некоторых районах провинций Сычуань, Чунцин, Шэньси, Хэнань, Аньхой, Цзянсу, Хубэй, Хунань, Цзянси, Чжэцзян и Синьцзян может превысить 40 градусов по Цельсию.

Местным властям рекомендовано принять экстренные меры против аномальной жары, приостановить работы на открытом воздухе, которые подвергаются воздействию высоких температур, уделять пристальное внимание пожарной безопасности и проявлять особую заботу об уязвимых группах населения.

В Китае действует четырехуровневая система предупреждения о погоде с цветовой кодировкой, где красный цвет обозначает наиболее серьезное предупреждение, за которым следуют оранжевый, желтый и синий.