Арлингтон, США, 15 августа, 2022, 06:33 — ИА Регнум. Первое место на престижном турнире по Dota 2 — PGL Arlington Major заняла команда российских киберспортсменов Team Spirit. Турнир проходил в ночь на 15 августа в городе Арлингтоне в американском штате Техас.

Clément Grandjean Киберспорт

Team Spirit обыграла китайскую команду PSG. LGD в гранд-финале со счетом 3:1. В состав российской киберкоманды вошли граждане России Ярослав Найденов (Miposhka), Магомед Халилов (Collapse), Александр Хертек (Torontotokyo) и граждане Украины Мирослав Колпаков (Mira) и Илья Мулярчук (Yatoro).

За участие в турнире в Арлингтоне Team Spirit заработала $200 тыс. призовых, общая сумма за все выигранные командой турниры составила больше $20 млн.

Отмечается, что в турнире принимала участие ещё одна российская команда Virtus. Pro, киберспортсмены выступали под названием Outsiders. Эта команда заняла восьмое место, уступив бразильским киберспортсменам и заработав на турнире $12,5 тыс. призовых.