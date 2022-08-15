Москва, , 06:27 — REGNUM На сегодняшний день существует вероятность, что грипп будет протекать у людей в более тяжёлой форме, чем COVID-19. Об этом заявила РИА Новости заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, д. м. н. Елена Малинникова.

Вирус гриппа Иван Шилов © ИА REGNUM

«Больше вероятность, что грипп будет протекать тяжелее, чем коронавирусная инфекция», — сказала Малинникова.

Она напомнила о скрытой опасности гриппа, о которой уже говорят ВОЗ совместно с вирусологами, бактериологами и инфекционистами: «Мы сейчас боимся, что изменится антигенная структура вируса, в основном это касается вируса H3N2, таким образом, что может быть эпидемия, [которая] связана именно с этим заболеванием».