Москва, 15 августа, 2022, 06:27 — ИА Регнум. На сегодняшний день существует вероятность, что грипп будет протекать у людей в более тяжёлой форме, чем COVID-19. Об этом заявила РИА Новости заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, д. м. н. Елена Малинникова.

Иван Шилов ИА REGNUM Вирус гриппа

«Больше вероятность, что грипп будет протекать тяжелее, чем коронавирусная инфекция», — сказала Малинникова.

Она напомнила о скрытой опасности гриппа, о которой уже говорят ВОЗ совместно с вирусологами, бактериологами и инфекционистами: «Мы сейчас боимся, что изменится антигенная структура вируса, в основном это касается вируса H3N2, таким образом, что может быть эпидемия, [которая] связана именно с этим заболеванием».