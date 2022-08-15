Пекин, , 06:25 — REGNUM Представитель материковой части Китая заявил, что Новая партия Тайваня внесла позитивный вклад в содействие мирному развитию отношений через Тайваньский пролив и продвижению мирного воссоединения родины, сообщает 14 августа агентство Синьхуа.

КНР и Тайвань Иван Шилов © ИА REGNUM

Пресс-секретарь Управления Госсовета КНР по делам Тайваня Ма Сяогуан, сделал это заявление в ответ на запрос СМИ о праздновании 29-й годовщины основания Новой партии.

«Мы считаем, что Новая партия, несомненно, будет играть важную роль в отношениях через пролив в будущем. На основе приверженности принципу «одного Китая» мы готовы продолжать работать с дальновидными людьми на острове, включая Новую партию, и работать вместе, чтобы добиться национального воссоединения и разделить славу национального возрождения», — сказал Ма.

С момента своего основания Новая партия занимала четкую позицию по содействию мирному воссоединению через Тайваньский пролив, а также решительно выступала за единый Китай и решительно выступала против «независимости Тайваня», сказал Ма.