Пекин, 15 августа 2022, 06:25 — REGNUM Представитель материковой части Китая заявил, что Новая партия Тайваня внесла позитивный вклад в содействие мирному развитию отношений через Тайваньский пролив и продвижению мирного воссоединения родины, сообщает 14 августа агентство Синьхуа.
Пресс-секретарь Управления Госсовета КНР по делам Тайваня Ма Сяогуан, сделал это заявление в ответ на запрос СМИ о праздновании 29-й годовщины основания Новой партии.
С момента своего основания Новая партия занимала четкую позицию по содействию мирному воссоединению через Тайваньский пролив, а также решительно выступала за единый Китай и решительно выступала против «независимости Тайваня», сказал Ма.