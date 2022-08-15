Сургут, Югра, 15 августа, 2022, 06:23 — ИА Регнум. В Югре двое мужчин во дворе жилого дома выясняли отношения с помощью стрельбы. Одним из участников конфликта был полицейский, сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО.

Geoffrey Fairchild Стрельба

Инцидент произошёл вечером 13 августа во дворе одного из домов по улице Салманова в Сургуте. Двое мужчин конфликтовали из-за дорожно-транспортного происшествия. Пострадали только автомобили. Один из участников конфликта выстрелил из травматического пистолета в воздух.

«В ходе разбирательства было установлено, что одним из участников оказался сотрудник УМВД России по Сургуту. По данному факту врио начальника УМВД России по Сургуту назначена служебная проверка, по результатам которой сотрудник будет уволен из органов внутренних дел», — говорится в сообщении пресс-службы полиции Югры.

Кроме того, полицейский отказался от медосвидетельствования на алкоголь, и в отношении него был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ («Невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения»). Руководителей УМВД Сургута привлекли к строгой дисциплинарной ответственности, подчеркнули в ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце июня в Оренбурге полицейский, находящийся в отпуске, устроил на улице стрельбу из травматического пистолета по женщинам и детям.