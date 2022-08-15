Тайбэй, , 06:21 — REGNUM В общей сложности 51 университет Тайваня не смог выполнить свои целевые показатели по зачислению в этом году, при этом 14 493 места остались незаполненными, сообщило управление приема в университеты острова, передает 14 августа агентство Синьхуа.

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Дефицит намного выше, чем годом ранее, отчасти из-за снижения рождаемости. Только 11 университетов Тайваня, в основном ведущие университеты, выполнили свои планы набора в этом году, в то время как как государственные, так и частные университеты пострадали от нехватки студентов из-за низкого уровня рождаемости, сообщило управление.

Статистика показала, что число студентов колледжей на Тайване упало ниже одного миллиона в 2021 году и, как ожидается, сократится до 847 000 к 2037 году.