Нижний Тагил, Свердловская область, , 06:27 — REGNUM В Нижнем Тагиле Свердловской области за рулём устроившего смертельную аварию с машиной скорой помощи автомобиля Hyundai Accent мог находиться 16-летний гражданин. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь областного главка МВД Валерий Горелых.

Полиция Мвд.рф

Авария произошла ночью в районе улиц Октябрьской революции и Газетной. По предварительным данным, водитель проехал на запрещающий сигнал светофора и врезался в машину скорой помощи.

В результате столкновения погибли пять человек. За жизни ещё двоих борются медики.

Как сообщало ИА REGNUM, по предварительным данным, подростки устроили аварию на угнанном автомобиле.

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