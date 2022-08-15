Нижний Тагил, Свердловская область, 15 августа, 2022, 06:27 — ИА Регнум. В Нижнем Тагиле Свердловской области за рулём устроившего смертельную аварию с машиной скорой помощи автомобиля Hyundai Accent мог находиться 16-летний гражданин. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь областного главка МВД Валерий Горелых.

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Авария произошла ночью в районе улиц Октябрьской революции и Газетной. По предварительным данным, водитель проехал на запрещающий сигнал светофора и врезался в машину скорой помощи.

В результате столкновения погибли пять человек. За жизни ещё двоих борются медики.

Как сообщало ИА REGNUM, по предварительным данным, подростки устроили аварию на угнанном автомобиле.