Москва, 15 августа, 2022, 06:18 — ИА Регнум. Назальная вакцина от COVID-19, разработанная Центром им. Гамалеи, демонстрирует высокую эффективность против всех штаммов коронавируса. Об этом РИА Новости заявил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Minzdrav.gov.ru Александр Гинцбург

«Имеющаяся сейчас и уже зарегистрированная назальная вакцина, мы видим, показывает высокую эффективность по защите от всех штаммов, образуя мукозальный иммунитет к возбудителю», — сказал Гинцбург.

Первая в мире назальная вакцина от COVID-19 была зарегистрирована в России 1 апреля.