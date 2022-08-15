Пекин, 15 августа, 2022, 06:18 — ИА Регнум. Сектор подержанных автомобилей экономики Китая продолжил восстанавливаться в июле с небольшим увеличением объема продаж по сравнению с июнем, показали промышленные данные, передает 14 августа агентство Синьхуа.

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По данным Ассоциации автомобильных дилеров Китая, в июле из рук в руки перешло около 1,44 млн подержанных автомобилей, что на 1,88% больше, чем в июне, несмотря на традиционно слабый сезон для бизнеса. Продажи подержанных автомобилей демонстрировали устойчивый рост в период с апреля по июль, показали данные ассоциации. За первые семь месяцев года было продано около 9,03 млн подержанных автомобилей, что на 8,74% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Чтобы облегчить торговлю подержанными автомобилями в рамках усилий страны по увеличению потребления, китайские власти приказали местным органам власти отказаться от политики, препятствующей межрегиональным продажам подержанных автомобилей. Опрос торговцев подержанными автомобилями показал, что продажи могут продолжить расти в августе, поскольку последствия плохой погоды и вспышки COVID-19 ослабнут, а политика поддержки вступит в силу.