Пекин, 15 августа, 2022, 06:16 — ИА Регнум. Крупнейшая в Китае металлургическая и горнодобывающая компания China Minmetals Corporation сообщила о годовом росте как операционных доходов, так и прибыли в первой половине 2022 года на фоне усилий по продвижению реформ и продвижению инноваций, сообщает 14 августа агентство Синьхуа.

Расплавленный металл

Согласно данным, представленным на рабочей конференции компании в середине года, за период с января по июнь стоимость новых контрактов, подписанных в металлургии и инфраструктуре, выросла на 7,6% в годовом исчислении. По данным компании, импорт черновой меди увеличился почти на 30 процентов в годовом исчислении.

Благодаря активизации инновационных усилий доходы, полученные от коммерциализации научно-технических достижений, выросли на 9,5% в годовом исчислении, отмечает компания.