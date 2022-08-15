Киев, , 06:29 — REGNUM Киев и Лондон обсудили план уничтожения Крымского моста на саммите НАТО в июне. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко, тем самым подтвердив заинтересованность Великобритании в возможности атаковать мост, пишет РИА Новости 15 августа.

Крымский мост Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Гончаренко, в переговорах участвовал министр обороны Великобритании Бен Уоллес. При этом на фотографии, которой Гончаренко подтвердил, что переговоры состоялись, запечатлён ещё и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее в США усомнились в возможности нанесения удара украинской армией по Крымскому мосту западными ракетами. Защите одного из важнейших инфраструктурных объектов на юге России уделяется особое внимание. Мост надёжно прикрыт системами ПВО и РЭБ.

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