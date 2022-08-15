Приморье представит на ВЭФ концепцию безграничных возможностей
Владивосток, 15 августа, 2022, 06:05 — ИА Регнум. Приморский край готовит павильон, который будет представлять регион на Восточном экономическом форуме-2022. Инвесторам покажут пять основных сфер развития Приморья, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 августа в пресс-службе краевого правительства.
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Власти Приморья сравнили с возможности региона с объёмом мирового океаном. В концепции создается павильон края на ВЭФ.
Посетители павильона смогут побывать в том числе в зонах развития территорий, туризма, транспорта и логистики. Инвесторам предложат вложиться в создание индустриального парка «Большой Камень». Эту территорию в правительстве края считают перспективной для размещения промышленных, строительных и технологических производств, которые будут выполнять задачу по импортозамещению.
Приморский край также представит туристические проекты, самые крупные из них — создание игорно-развлекательной зоны отдыха в бухте Муравьиная и горно-развлекательного комплекса «Арсеньев» в горнолыжном курорте «Белая гора».
Как сообщало ИА REGNUM, для представления на ВЭФ Амурской области построят арт-объект в виде буквы «А» и трёхэтажный павильон. Особо акцентируют внимание на космодроме, промышленном туризме и товарах, сделанных в регионе.