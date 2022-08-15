София, , 05:53 — REGNUM Туристический автобус с детьми из Сербии попал в ДТП на автотрассе «Тракия» в Болгарии. Об этом 15 августа сообщило Болгарское национальное телевидение.

Автомобильная авария See-ming Lee

Уточняется, что в автобусе ехали, кроме водителя, 38 детей в сопровождении десяти взрослых, дети входят в состав фольклорного ансамбля «Юлира» из пригорода Белграда Батайницы. Авария произошла около 20:00 по местному времени на 217-м километре автотрассы «Тракия», недалеко от города Стара Загора.

По неизвестной пока причине автобус съехал в кювет и перевернулся. Взрослые и дети выбрались из автобуса через окна, предварительно разбив их. По данным местной полиции, серьёзные травмы получили восемь детей и четверо взрослых, они госпитализированы в больницу Стара Загоры. У остальных детей и взрослых лёгкие травмы.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Причина и обстоятельства аварии устанавливаются. По словам эксперта по безопасности дорожного движения Дианы Русиновой, в данном случае предполагается нарушение болгарского законодательства, так как детей в Болгарии нельзя перевозить в тёмное время суток. Водитель автобуса не получил серьёзных травм, его готовятся опросить сотрудники правоохранительных органов.

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