Нижний Тагил, Свердловская область, , 05:49 — REGNUM В Нижнем Тагиле Свердловской области пять человек погибли в результате ДТП с автомобилем скорой помощи. Об этом пишут СМИ.

Свечи Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным телеграм-канала Mash, компания подростков угнала машину Hyundai и пыталась скрыться. Однако на скорости 170 км/ч влетела в скорую помощь.

Три подростка погибли на месте, ещё одна девушка скончалась в больнице. Личности устанавливаются. Кроме того, в больнице умерла 44-летняя фельдшер. А за жизнь 48-летнего водителя медики сейчас борются.