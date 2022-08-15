София, , 05:49 — REGNUM В Болгарию в рамках укрепления восточного фланга НАТО прибывают войска из США и Италии. Информация об этом со ссылкой на сообщение миссии США при НАТО опубликована на портале Novinite.com.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Всего в Болгарии, Румынии, Венгрии и Словакии будет размещено около 2,4 тыс. солдат 101-й воздушно-десантной дивизии США. Затем для поддержки боевой группы к середине августа в Болгарию предполагается перебросить до 750 военнослужащих вооруженных сил Италии с 50 единицами боевой техники.

Ранее газета The Washington Post опубликовала материал, в котором говорится о том, что страны восточного фланга Североатлантического альянса (НАТО) заявили о необходимости усиления военного присутствия США. Согласно информации, которой владеет издание, страны Восточной Европы и Прибалтики просят усилить поставки американского оружия, которое нужно им для «сдерживания» России.

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