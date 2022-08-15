Вашингтон, 15 августа, 2022, 05:31 — ИА Регнум. Бывший президент США Дональд Трамп потребовал вернуть документы, изъятые агентами ФБР при обыске в его поместье в Мар-а-Лаго. Такое заявление политик сделал в своей социальной сети Truth Social.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Я убедительно прошу немедленно вернуть эти документы на то место, откуда они были взяты. Спасибо!» — цитирует Трампа газета New York Post.

ИА REGNUM сообщало, что ранее сотрудники ФБР без предупреждения нагрянули с обыском в резиденцию бывшего президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго (штат Флорида). По информации The New York Times, их интересовали документы из Белого дома. По словам самого Трампа, обыски направлены на то, чтобы воспрепятствовать ему выдвигать свою кандидатуру на пост президента в 2024 году.

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