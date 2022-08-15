София, , 05:29 — REGNUM Как минимум пять человек пострадали в результате ДТП с участием автомобиля, перевозившего нелегальных мигрантов в Болгарии. Об этом 14 августа сообщило Болгарское национальное телевидение.

Авария Иван Шилов © ИА REGNUM

Авария произошла в городе Бургасе на улице Транспортной. Автомобиль, въехавший в город со стороны Созополя, попытались остановить для проверки сотрудники полиции, но водитель набрал скорость и скрылся.

Уходя от погони, водитель не справился с управлением и автомобиль на скорости врезался в растущее у дороги дерево, после чего перевернулся. По предварительной информации, в автомобиле находились 15 нелегальных мигрантов. В результате аварии травмы получили пять человек, один из них госпитализирован в критическом состоянии.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются, все нелегальные мигранты задержаны полицией для дальнейших разбирательств.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели пяти человек в результате ДТП с участием автомобиля скорой помощи, которое спровоцировали подростки в Нижнем Тагиле.

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