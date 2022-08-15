Нижний Тагил, Свердловская область, , 05:10 — REGNUM Пять человек погибли, двое пострадали в результате ДТП, спровоцированном подростками, с участием машины скорой помощи в Нижнем Тагиле. Об этом 15 августа рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Авария Kaatjem

Авария произошло около 03:00 по местному времени (01:00 мск) на перекрёстке улиц Газетная и Октябрьская. Уточняется, что подростки угнали автомобиль Hyundai Accent, а когда сотрудники ГИБДД хотели оставить автомобиль, подростки попытались скрыться. Набрав скорость до 170 км/час, 16-летний водитель легкового автомобиля решил проехать перекрёсток на запрещающий сигнал светофора и врезался в машину скорой помощи.

После столкновения легковой автомобиль загорелся. В результате столкновения погибли на месте аварии женщина-фельдшер, ехавшая в машине скорой помощи, а также водитель и три пассажира Hyundai Accent. Водитель скорой помощи и пассажир легкового автомобиля были госпитализированы.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов городского и регионального ГИБДД. Обстоятельства и причины смертельной аварии устанавливаются.

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