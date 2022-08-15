Донецк, , 05:05 — REGNUM Бывший морской пехотинец США и журналист, уехавший в Донецкую Народную Республику, заявил о том, что часть солдат морской пехоты вооружённых сил США уже не верит западным СМИ.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Все слышали, что корпус морской пехоты (США) воюет на стороне Украины, я слышал об одном парне, которого уже взяли в плен. Он ошибся. И, живя здесь, я думаю, что многие из морской пехоты, вернувшиеся домой, понимают нас. Со мной связались несколько бывших коллег из корпуса, которые поддерживают российскую сторону и не верят западной лжи», — цитирует бывшего морпеха США РИА Новости.

По его словам, среди американских наёмников есть пророссийские настроения. Часть из них уже считает действия США на Украине преступными.

ИА REGNUM напоминает, что постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН указал на развязанную против России «не просто дезинформационную войну, а войну лжи».

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