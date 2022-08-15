Ереван, 15 августа, 2022, 04:40 — ИА Регнум. Тело пятого погибшего извлекли из-под завалов на территории торгового центра «Сурмалу» в Ереване. Об этом 15 августа сообщил пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян в социальной сети.

Photolure Здание мэрии Еревана

«Только что из-под завалов спасатели достали тело пятого погибшего. Личности двух из них не установлены», — уточнил официальный представитель МЧС Армении.

Кроме того, Костанян отметил, что пропавшими без вести остаются 17 человек, пострадал 61 человек. На месте происшествия продолжается разбор завалов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о четырёх жертвах взрыва в торговом центре «Сурмалу» в Ереване. На фоне ЧП злоумышленники начали рассылать сообщения о ложном минировании военных и гражданских объектов в Ереване. Ни одно из таких сообщений не подтвердилось.