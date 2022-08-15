Тюмень, , 04:38 — REGNUM Учёные Тюменского государственного университета совместно с коллегами из Казахстана нашли соединение, способное подавить размножение SARS-CoV-2. О предварительных результатах работы сообщается в журнале Molecules.

Вирус SARS-CoV-2 (сс)NIAID

Лаборант-исследователь Института экологической и сельскохозяйственной биологии российского вуза Алёна Сталинская уточнила, что одно из семи полученных в ходе исследований соединений показало противовирусную активность.

«Оно токсично для вирусных клеток и способно подавлять размножение SARS-CoV-2 при концентрации в пределах фармакологически безопасного диапазона. Изученный нами класс веществ является структурным аналогом природных соединений, подавляющих рост вируса ВИЧ-1», — цитирует её РИА Новости.

Новое соединение — это эпоксибензооксоцинопиридин с присоединенной группой дигидрохиноксалин-2-она. Его полумаксимальная эффективная концентрация составляет 2,23 мкг/мкл, что позволяет использовать его в лекарственных препаратах, считают исследователи.

Научная работа над новым препаратом будет продолжена. Учёные планируют подготовить его для испытаний на живых организмах.