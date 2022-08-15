Москва, 15 августа, 2022, 04:16 — ИА Регнум. В России приступили к созданию роботизированной реактивной системы залпового огня (РСЗО). Техника сможет работать как с экипажем, так и в дистанционном режиме. Об этом сообщил гендиректор предприятия-разработчика комплекта роботизации для данной РСЗО — ВНИИ «Сигнал» (входит в холдинг «Высокоточные комплексы») Владимир Пименов.

Mil.ru РСЗО «Смерч»

По его словам, ведётся работа над созданием комплекта роботизации штатной БМП-3, а также над автоматизацией перспективной реактивной системы залпового огня, что позволит исключить нахождение экипажа боевой машины в опасной зоне.

«Сейчас мы работаем над возможностью дистанционного режима, который необходим прежде всего при прямом столкновении техники с противником», — цитирует Пименова РИА Новости.