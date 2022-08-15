Пхеньян, 15 августа, 2022, 04:04 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в телеграмме лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну по случаю Дня независимости Кореи выразил уверенность, что страны будут развивать двусторонние отношения. Об этом 15 августа сообщает государственное Центральное телеграфное агентство страны (ЦТАК).

Kremlin.ru Президент России Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын. Владивосток, 2019 год

«Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание всего комплекса конструктивных двусторонних связей. Это в полной мере отвечает интересам наших народов, идёт в русле упрочения безопасности и стабильности на Корейском полуострове и в регионе Северо-Восточной Азии в целом»,— цитирует издание текст телеграммы.

В поздравительной телеграмме Владимиру Путину лидер Северной Кореи отметил, что сегодня «на совместном фронте для срыва военной угрозы и провокации <…> стратегическое и тактическое сотрудничество, поддержка и солидарность между двумя странами поднимаются на новый уровень».

Также Ким Чен Ын выразил уверенность в том, что отношения дружбы и сотрудничества между странами будут более динамично укрепляться и развиваться во всех сферах в духе достигнутых ранее договоренностей.