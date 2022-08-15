Москва, , 04:02 — REGNUM Погода в Центральной части России в последнюю неделю августа будет сильно отличаться от той, что была в начале месяца. Об этом 15 августа рассказал главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своём телеграм-канале.

Солнечная погода в Москве Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Если первая декада месяца ознаменовалась относительной жарой с температурой выше 30 градусов и засухой, то в третьей десятидневке показания термометров и данные осадкомеров будут близки к средним показателям, то есть примерно 21 градус и 77 миллиметров осадков», — указал Тишковец.

Метеоролог добавил, что в Центральной России в конце августа ожидается среднемесячная температура немного выше климатической нормы. Дефицит осадков составит не более 20%, а осень будет наступать плавно, без резких переходов в виде понижения температуры.

«В данных на осенние месяцы я вижу достаточно комфортный и плавный переход от одного климатического сезона к другому. В этой связи, наверное, и бабье лето будет достаточно длинным», — добавил специалист.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Тишковец обещал жителям Москвы жаркую погоду.

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