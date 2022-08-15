Тюмень, 15 августа, 2022, 03:50 — ИА Регнум. В Тюменской области с 15 по 17 августа ожидаются заморозки. Об этом сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дождь

В эти дни в отдельных районах региона будет наблюдаться утренний туман и заморозки в приземном слое 0… — 3 °C. По ночам температура атмосферного воздуха составит +5… +6 °C. Днём будет +12… +19 °C.

С 15 по 17 августа в Тюменской области ожидаются дожди. Местами порывы ветра будут достигать 15 м/с.