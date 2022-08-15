Пекин, , 03:46 — REGNUM Китай возмущён очередным визитом делегации американских конгрессменов на Тайвань и призвал США «не играть с огнём». Такое заявление сделал спецпредставитель правительства Китая по делам Корейского полуострова Лю Сяомин.

КНР и Тайвань Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее, 14 августа, на Тайвань прибыла делегация американских конгрессменов во главе с сенатором Эдом Марки. Программой визита предусмотрены встреча с главой администрации Тайваня, посещение парламента и МИДа. За последние две недели это уже второй официальный визит американских высокопоставленных лиц на Тайвань.

«Это очень опасный ход, который похож на игру с огнем. А те, кто играют с огнем, погибнут от него. Мы настоятельно призываем соответствующие страны придерживаться политики «одного Китая», надлежащим образом решать вопросы, связанные с Тайванем, а также прекратить вмешательство во внутренние дела Пекина», — отметил Сяомин.