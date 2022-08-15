Киев, , 03:34 — REGNUM Операцию по подрыву Запорожской АЭС готовит минобороны Украины. Об этом 14 августа сообщил экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива в своём телеграм-канале.

Илья Кива Zagittya.com.ua

По словам Кивы, спецоперация по подрыву Запорожской АЭС намечена киевским режимом на самое ближайшее время. Для данной операции, как уточнил экс-депутат Рады, уже подготовлены группы главного управления разведки минобороны Украины, у которых уже есть опыт совершения подобных терактов в Приднестровье.

Кива указал, что власти Украины уже начали информационную подготовку операции по подрыву АЭС. В частности, бывший депутат Рады привёл заявления главы МВД Украины Дениса Монастырского, который рассуждал о возможности «трагедии» на Запорожской АЭС и выдвигал необоснованные обвинения в адрес российских войск и в адрес правительства России.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что украинские боевики нанесли удар артиллерией по распределительному устройству Запорожской АЭС. При этом официальный Киев обвиняет в обстрелах АЭС российские войска, под охраной которых станция находится с марта. Кроме того, представители 42 стран призвали Россию вывести войска с Запорожской АЭС, несмотря на заявления российского МИД, о том, что ВС России обеспечивают безопасность Запорожской АЭС и их нахождение на территории объекта необходимо для предотвращения утечек радиоактивных материалов.

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