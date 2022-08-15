Донецк, 15 августа, 2022, 03:30 — ИА Регнум. По Донецку, а также ряду населённых пунктов в ДНР со стороны ВСУ прилетело ещё 15 снарядов калибра 120 и 152 мм. Об этом 15 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

U.S.Army ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 22:20 [14 августа] — н. п. Дзержинск — н. п. Зайцево (южное): выпущено пять мин калибра 120 мм; 23:00 [14 августа] — н. п. Орловка — н. п. Донецк (Киевский р-н): выпущено пять снарядов калибра 152 мм; 01:20 [15 августа] — н. п. Дзержинск — н. п. Горловка: выпущено пять снарядов калибра 152 мм», — сказано в сообщении.

Напомним, что ранее ВСУ обстреляли Горловку и Донецк натовскими снарядами.

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