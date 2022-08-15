Ереван, , 03:00 — REGNUM До четырёх человек возросло число погибших в результате взрыва на территории торгового центра «Сурмалу» в Ереване. Об этом 15 августа сообщил пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян в социальных сетях.

Мэрия Еревана Ameria

Как уточнил официальный представитель МЧС Армении, спасатели извлекли из-под завалов тело женщины возрастом около 50 лет. Таким образом, число погибших в результате взрыва на складе пиротехники в торговом центре достигло четырёх человек.

По последней информации, в результате взрыва в торговом центре «Сурмалу» пострадал 61 человек, пропавшими без вести числятся 25 человек.

На фоне взрыва в торговом центре, в МЧС Армении поступили сигналы о минировании ряда военных и гражданских объектов в Ереване. Все сообщения подобного рода оказались ложными.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что посольство России в Армении выразило соболезнования родным и близким погибших в результате взрыва в торговом центре в Ереване и пожелало выздоровления пострадавшим.

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