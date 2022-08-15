Калач, Воронежская область, , 02:59 — REGNUM Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения воинского мемориала в Воронежской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

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Инцидент случился на территории мемориального комплекса в городе Калаче. Ролик, на котором подростки греются, сидя ногами вперёд к Вечному огню, появился в социальных сетях. Полиция начала проверку, после чего материалы были переданы в региональное управление СК России.

Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Воронежской области Кириллу Левиту возбудить уголовное дело по ст. 243.4 УК РФ «Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России», а также принять меры к привлечению героев ролика к уголовной ответственности и представить доклад о ходе расследования преступления.

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