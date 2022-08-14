Москва, 15 августа, 2022, 02:43 — ИА Регнум. Две женщины госпитализированы после отравления угарным газом в доме на проспекте 40 лет Октября в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента здравоохранения.

Mil.ru В больнице

Трое жильцов, отравившихся угарным газом, являются членами одной семьи. Они обратились за медицинской помощью. Две женщины госпитализированы в состоянии средней тяжести. Угрозы для жизни нет. Мужчина от госпитализации отказался.

Напомним, что превышение паров угарного газа в подвале дома на проспекте 40 лет Октября стало причиной отравления троих человек. Было эвакуировано 40 жильцов дома. На месте работают оперативные службы столицы.