Мадрид, , 02:40 — REGNUM Новые случаи уколов шприцами прохожих в общественных местах были зафиксированы в Испании. Об этом 14 августа сообщило агентство Europa Press.

Шприц Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Уточняется, что уколы шприцами были зафиксированы в первый день праздничной недели Aste Nagusia, которая началась в 13 августа. По предварительной информации, инцидент произошёл в Сан-Себастьяне, жертвами неизвестного злоумышленника стали четыре девушки. Одна из пострадавших уже выдвинула обвинение

Уколы шприцами людей в общественных местах — это относительно новая проблема, которая появилась в Испании в 2021 году. Жертвами неизвестных злоумышленников стали около 60 человек, написавшие жалобы в правоохранительные органы.

В частности, пострадавшими от рук злоумышленников оказались посетители фестиваля Сан-Фермин в Памплоне, посетители музыкального фестиваля в городе Сантандер и дискотек в ночных клубах на Балеарских островах. Три человека были госпитализированы после уколов шприцем в Валенсии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 11 случаях уколов шприцами в испанской провинции Малага.

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